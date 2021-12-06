Ольховский: выступая за сборную России, Медведев показал, что он просто величайший

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил игру второй ракетки мира Даниила Медведева в матче с хорватом Марином Чиличем в финале Кубка Дэвиса.

«Даня затягивает такую игру — вроде бы играет и не сильнее, но в решающие моменты он психологически очень силён. Он прибавляет именно тогда, когда нужно. Это случилось и сегодня. У Дани, если говорить о командных турнирах, это лучшее достижение. Но не будем принижать его побед до этого: и в личном разряде он великолепно сыграл в этом сезоне. И конечно же, выступая за Россию, показал, что он просто величайший спортсмен», — цитирует Ольховского «Газета.ru».

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее Карен Хачанов назвал результатом пятилетней работы победу сборной России на Кубке Дэвиса.