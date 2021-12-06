Хачанов назвал результатом пятилетней работы победу сборной России на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной в финале Кубка Дэвиса.

«Это была детская мечта. Это работа пяти лет, с тех пор как мы все начинали играть на профессиональном уровне. Менялись составы, формат. В этом формате по факту Даня и Андрей играли все матчи. Просто все очень рады, что такая командная победа, которую все ждали и хотели достаточно долгое время», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

По его мнению, результаты россиян в этом сезоне говорят о том, что сейчас теннис в стране на подъёме. При этом он надеется, что отечественные игроки продолжат развиваться.

«Нет ответа, почему именно в этом году наше поколение доминирует в теннисе. Но это работа долгих лет», — добавил Хачанов.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее мать Рублёва рассказала о своих эмоциях после победы сына в Кубке Дэвиса.