Мама Рублёва рассказала о своих эмоциях после победы сына в Кубке Дэвиса

Заслуженный тренер России Марина Марьенко, мать теннисиста Андрея Рублёва, отреагировала на победу национальной команды в финале Кубка Дэвиса.

«Непередаваемые эмоции. Накануне финала все были на нервах. Понимали, насколько важна победа в личной встрече, чтобы не доводить до парного разряда. Выдержать такое давление, конечно, тяжело. Они же играют не только за себя, а за команду и страну. Им втройне было тяжелее играть, но в то же время и торжественнее», — приводит слова Марьенко «Матч ТВ».

Она также отметила, что такая победа очень ценна для становления российских спортсменов, а для неё самой неделя турнира стала счастливой.

«Настолько мы все были окружены заботой и любовью. Да, волновались, но это нормально», — добавила мама Рублёва.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее сообщалось, что Россия выиграла все командные турниры по теннису в 2021 году.