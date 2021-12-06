Россия выиграла все командные турниры по теннису в 2021 году

Мужская и женская сборные России в этом сезоне выиграли все турниры среди национальных команд в теннисе.

5 декабря мужская сборная России обыграла Хорватию (2:0) и третий раз в истории завоевала Кубок Дэвиса. При этом в январе отечественные теннисисты также стали победителями ATP Cup, одолев Италию.

В ноябре уже российские спортсменки завоевали трофей: они пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале была обыграна Швейцария.

Ранее сообщалось, что матери лидеров национальной сборной Даниила Медведева и Андрея Рублёва подержали Кубок Дэвиса после победы сборной России.