Россия выиграла все командные турниры по теннису в 2021 году

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Мужская и женская сборные России в этом сезоне выиграли все турниры среди национальных команд в теннисе.

5 декабря мужская сборная России обыграла Хорватию (2:0) и третий раз в истории завоевала Кубок Дэвиса. При этом в январе отечественные теннисисты также стали победителями ATP Cup, одолев Италию.

В ноябре уже российские спортсменки завоевали трофей: они пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале была обыграна Швейцария.

Ранее сообщалось, что матери лидеров национальной сборной Даниила Медведева и Андрея Рублёва подержали Кубок Дэвиса после победы сборной России.

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