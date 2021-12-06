Мамы Медведева и Рублёва подержали Кубок Дэвиса после победы сборной России
После победы Медведев передал им на трибуны главный трофей турнира — «серебряную салатницу», и женщины несколько секунд подержали её в руках.
Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.
В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что всем нужно брать пример с российских теннисистов.
Sharing is caring 🤗🏆@DaniilMedwed | #DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/5Th0pmpDLu— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021