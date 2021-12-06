Сёмин: всем надо брать пример с российских теннисистов

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу национальной теннисной команды на Кубке Дэвиса.

«Это большой успех. Мои поздравления от всех болельщиков и других видов спорта. Наши ребята большие молодцы! Отдельно хочу поздравить президента нашей федерации Шамиля Тарпищева, который на протяжении многого времени успешно руководит нашим теннисом. Мы все очень рады, парни показали себя блистательно. Нужно продолжать в том же духе и всем брать пример с наших теннисистов», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее сообщалось, что Рублёв облил партнёров по сборной шампанским во время празднования победы на Кубке Дэвиса.