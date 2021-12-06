Рублёв облил партнёров по сборной шампанским во время празднования победы на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отпраздновал победу национальной сборной над Хорватией в финале Кубка Дэвиса.

Рублёв после победы открыл бутылку шампанского и начал поливать им своих партнёров по команде, которые впоследствии присоединились к нему.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее в Госдуме отреагировали на победу сборной России по теннису на Кубке Дэвиса.