Рублёв облил партнёров по сборной шампанским во время празднования победы на Кубке Дэвиса
Рублёв после победы открыл бутылку шампанского и начал поливать им своих партнёров по команде, которые впоследствии присоединились к нему.
Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.
В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.
Ранее в Госдуме отреагировали на победу сборной России по теннису на Кубке Дэвиса.
Let the RTF celebrations commence 🍾@AndreyRublev97 leading the way, it seems 😅#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/Spatk77cZj— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021