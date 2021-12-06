В Госдуме отреагировали на победу сборной России по теннису на Кубке Дэвиса

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу сборной России по теннису над командой Хорватии в финале Кубка Дэвиса.

«Из теннисных соревнований Кубок Дэвиса — одно из немногих, которое считается любительским, когда играют за страну. Когда играет команда, то это Олимпиада и Кубок Дэвиса. Всегда в этой ситуации болеешь даже сильнее. Бывали у нас фееричные, прямо для кино, матчи на Кубке Дэвиса ещё во времена Ельцина», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, в других теннисных турнирах люди не всегда болеют за своих соотечественников в отличие от Кубка Дэвиса, из-за чего ей вдвойне приятна победа россиян.

«За такие выступления, как на Кубке Дэвиса, всегда большая гордость за ребят. Последние два года мужская команда прибавила и стабильно демонстрирует свою силу. Искренне поздравляю, молодцы», — добавил Журова.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее президент Федерации тенниса России и капитан национальной сборной Шамиль Тарпищев назвал 2021 год великим в истории российского тенниса.