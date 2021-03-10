Защита титула с лучшим прыжком года: как Максим Буров стал двукратным чемпионом мира по лыжной акробатике

Максим Буров защитил звание чемпиона мира по фристайлу в лыжной акробатике. Российский спортсмен одержал победу на соревнованиях в Алма-Ате. Чтобы завоевать золото, 22-летнему уроженцу Ярославля пришлось продемонстрировать лучший прыжок в нынешнем сезоне. Бронзовые медали завоевали Павел Кротов и Любовь Никитина.

В Алма-Ате продолжается чемпионат мира по фристайлу. В среду разыгрывать медали начали представители самой развитой в России дисциплины — лыжной акробатики. По итогам личных соревнований копилка сборной пополнилась ещё тремя медалями, в том числе золотой — её завоевал Максим Буров, ставший двукратным чемпионом мира.

Можно смело сказать, что победа 22-летнего уроженца Ярославля буквально напрашивалась. В этом сезоне Буров выиграл пять подряд этапов Кубка мира, чего не добивался ещё ни один представитель этого вида спорта. Он вполне мог бы продлить эту серию, но вместе со всей сборной пропустил соревнования в США. Другие россияне старались не отставать от лидера сборной: Станислав Никитин и Павел Кротов выиграли по два серебра, а старший брат Бурова Илья один раз взял бронзу.

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Однако в Казахстане Бурову-младшему оказалось непросто защитить титул чемпиона мира. Уже по результатам квалификации было понятно, что соперники настроены очень серьёзно. За свой прыжок россиянин получил 117,26 балла и прошёл в финал лишь с шестым результатом. Причём во втором раунде отбора результат фаворита превзошли его брат и американец Кристофер Лиллис. В итоге пятеро спортсменов набрали больше 120 баллов.

12 лучших спортсменов прошли в финальную стадию, где по итогам двух попыток определялись шесть участников суперфинала. На этой стадии спортсмены сосредоточились на выполнении не самых сложных, но зато надёжных прыжков, за которые можно было получить близкие к идеальным оценки. Это привело к тому, что плотность результатов стала просто фантастической: первая шестёрка уместилась менее чем в трёх баллах. Для сравнения: два года назад швейцарец Ноэ Рот на этой стадии проигрывал Максиму Бурову больше десяти очков и всё равно оказался в суперфинале.

Всем троим россиянам (братьям Буровым и Кротову) удалось пройти в суперфинал с промежуточных первых трёх мест. А вот другим потенциальным претендентам на медали повезло меньше: Рот остался за бортом суперфинала с отличным прыжком на 119 баллов, а олимпийский чемпион Пхёнчхана украинец Александр Абраменко лишь замкнул десятку.

В суперфинале россиян ждал ещё один сюрприз. Лиллис, которому удалось лишь однажды по ходу сезона добраться до серебряной медали на этапах Кубка мира, решил пойти ва-банк и заявил тройное сальто с пятью пируэтами. Риск себя оправдал: американец чисто исполнил этот сложнейший прыжок и набрал за него невероятные 133,5 балла. По ходу сезона никто из мужчин даже близко не подбирался к этому результату.

Российские спортсмены изначально планировали показывать прыжки попроще, и им пришлось срочно менять свой выбор и брать пример с Лиллиса. У Бурова-старшего это не получилось: бронзовому призёру Олимпийских игр не хватило высоты для подготовки к приземлению — и он упал так сильно, что с него слетели лыжи. Попытка Кротова была удачной, но судьи всё равно оценили её только на 127,5 балла. Хотя сам спортсмен остался недоволен результатами, он обеспечил себе первую медаль чемпионата мира.

Наконец, последним свою попытку совершил Буров-младший. Он исполнил прыжок идеально и сумел выиграть у Лиллиса полтора балла. 22-летний россиянин стал четвёртым спортсменом, одержавшим две победы на чемпионатах мира. Трёх не добивался ещё ни один представитель этого вида спорта.

«Я очень счастлив, очень доволен. Давалось мне это непросто. Было очень волнительно, но я справился и показал хороший результат. Быть чемпионом мира — это очень круто. Спасибо всем спортсменам и организаторам, кто провёл этот турнир», — сказал Буров сразу после победы.

Женские соревнования тоже принесли медаль в копилку сборной России. Любовь Никитина ещё в квалификации выполнила прыжок, за который получила более чем достойные 92,35 балла. Она уступила только австралийке Даниэль Скотт и подтвердила, что готова защищать титул вице-чемпионки мира.

В финале, правда, ей пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Никитиной никак не удавалось чисто приземлиться, и из-за этого она не смогла набрать больше 85 очков. Россиянка то попадала в первую шестёрку, то опускалась ниже, но в итоге всё же вышла в суперфинал. С третьей попытки она всё-таки исполнила чисто прыжок с двумя винтами, за который получила 94,47 балла — больше, чем за свою серебряную попытку на ЧМ-2019.

Но уровень соперниц в этот раз оказался выше, чем на прошлом чемпионате мира. Австралийка Лора Пил и американка Эшли Колдуэлл заявили прыжок с гораздо большим коэффициентом сложности, чем был у Никитиной. Хотя судьи и оценили их попытки хуже, чем у россиянки, но в итоге они заняли первое и второе места, а ярославская спортсменка довольствовалась бронзой.

11 марта соревнования в лыжной акробатике на чемпионате мира продолжатся. Спортсмены разыграют медали в командном турнире, где страну должны представлять двое мужчин и одна девушка. С учётом того, что в Алма-Ату не приехала сильная сборная Китая, для россиян любой результат, кроме победы, станет большим разочарованием.