Фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ЧМ в могуле

Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле на чемпионате мира по фристайлу в казахстанской Алма-Ате.

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В финале 18-летняя Смирнова набрала 79,41 балла. Победу одержала олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон — 82,11 балла. Второе место с результатом 79,52 балла заняла представительница Казахстана Юлия Галышева. В мужских соревнованиях в могуле лучшим из россиян стал Никита Новицкий, занявший четвёртое место (81,34). Победу одержал олимпийский чемпион канадец Микаэль Кингсбери — 87,36 балла. Вторым стал француз Бенжамен Каве (82,43), третьим — казахстанец Павел Колмаков (82,23). Ранее сообщалось, что сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали серебро на этапе КМ в Словении.