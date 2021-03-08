Фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ЧМ в могуле

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Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле на чемпионате мира по фристайлу в казахстанской Алма-Ате.
Фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ЧМ в могуле
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

В финале 18-летняя Смирнова набрала 79,41 балла.

Победу одержала олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон — 82,11 балла. Второе место с результатом 79,52 балла заняла представительница Казахстана Юлия Галышева.

В мужских соревнованиях в могуле лучшим из россиян стал Никита Новицкий, занявший четвёртое место (81,34). Победу одержал олимпийский чемпион канадец Микаэль Кингсбери — 87,36 балла. Вторым стал француз Бенжамен Каве (82,43), третьим — казахстанец Павел Колмаков (82,23).

Ранее сообщалось, что сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали серебро на этапе КМ в Словении.

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