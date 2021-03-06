Сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали серебро на этапе КМ в Словении

Россияне София Надыршина и Андрей Соболев заняли вторые места в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в словенской Рогле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В женском финале Надыршина проиграла 0,04 секунды немке Рамоне Хофмайстер. Третьей стала швейцарка Жюли Цогг, взявшая верх над австрийкой Клаудией Риглер. В мужском финале Соболев уступил 0,41 секунды словенцу Зану Коширу. В малом финале за бронзу победил поляк Оскар Квятковски. Его соперник итальянец Эдвин Коратти не сумел завершить заезд. Ранее сообщалось, что россияне выиграли зачёт ЧМ по сноуборду в параллельных дисциплинах.