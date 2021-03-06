Сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали серебро на этапе КМ в Словении

Короткая ссылка
Россияне София Надыршина и Андрей Соболев заняли вторые места в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в словенской Рогле.
Сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали серебро на этапе КМ в Словении
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В женском финале Надыршина проиграла 0,04 секунды немке Рамоне Хофмайстер. Третьей стала швейцарка Жюли Цогг, взявшая верх над австрийкой Клаудией Риглер.

В мужском финале Соболев уступил 0,41 секунды словенцу Зану Коширу. В малом финале за бронзу победил поляк Оскар Квятковски. Его соперник итальянец Эдвин Коратти не сумел завершить заезд.

Ранее сообщалось, что россияне выиграли зачёт ЧМ по сноуборду в параллельных дисциплинах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить