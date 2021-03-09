Полный комплект наград: российские могулисты добились исторических результатов на ЧМ по фристайлу

Соревнования по могулу в рамках чемпионата мира по фристайлу в Алма-Ате стали триумфальными для российских спортсменов. Анастасия Смирнова выиграла золото и бронзу, чего не добивалась ещё ни одна соотечественница, а Виктория Лазаренко стала обладательницей серебра. В мужских соревнованиях лучший результат за шесть лет показал Никита Новицкий, занявший четвёртое место.

Непростой сезон в могуле

В казахстанской Алма-Ате на этой неделе возобновился чемпионат мира по фристайлу. Главными действующими лицами соревнований по могулу — спуску на лыжах по бугристому склону с выполнением прыжков — стали российские спортсмены, преподнёсшие немало сенсаций за два дня. Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко завоевали вместе полный комплект наград, а Никита Новицкий остановился в шаге от пьедестала почёта.

Из-за пандемии коронавируса Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не смогла организовать единый чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, как это было в прошлые годы. Различные дисциплины пришлось поделить между четырьмя странами, и Казахстану достались могул и лыжная акробатика — самые близкие для российского фристайла виды.

О могуле, правда, до недавней поры так можно было говорить с некоторой натяжкой. Последняя медаль в крупных соревнованиях датировалась 2015 годом, когда Александр Смышляев выиграл бронзу на первенстве планеты. После Олимпийских игр в Пхёнчхане сборная заметно омолодилась и долго не могла вернуться на мировой уровень, пока в прошлом году 17-летняя Анастасия Смирнова не заняла третье место на этапе Кубка мира в Мон-Трамблане. Нынешний сезон она тоже начала с бронзы на соревнованиях в финской Руке.

Бронзовый старт Смирновой

Чемпионат мира на казахстанском курорте Чимбулак возле Алма-Аты стал лишь четвёртым международным турниром для ведущих могулистов — многие этапы Кубка мира пришлось вовсе отменить из-за той же пандемии COVID-19. 8 марта разыгрывались медали в классическом могуле, и уже по итогам квалификации стало ясно, что российские спортсмены настроены решительно. Лазаренко и Смирнова вошли в первую четвёрку и уступили только главным фаворитам — обладательнице золотой медали Пхёнчхана Перрин Лаффон из Франции, выигравшей девять последних этапов Кубка мира, и действующей чемпионке мира Юлии Галышевой из Казахстана.

В первой финальной попытке, определявшей шестёрку лучших спортсменок, Смирнова набрала 78,69 балла — любой результат около 80 очков у женщин считается отличным показателем. 18-летней спортсменке помог весьма сложный набор прыжков на обоих трамплинах. У Лазаренко так же здорово выступить не получилось — она ошиблась на приземлении после первого прыжка и была вынуждена притормозить на спуске. Для продолжения борьбы за медали ей не хватило чуть больше балла.

Смирнова же вышла в суперфинал с третьим результатом. В решающей попытке она вновь блестяще исполнила оба прыжка, и в особенности своё фирменное сальто назад, за которое судьи поставили ей самые высокие баллы среди всех участниц. Набрав 79,41 балла, россиянка стала лидером соревнований, пока её не сместили на третью строчку более опытные и быстрые Лаффон и Галышева. Смирнова стала бронзовым призёром чемпионата мира в олимпийском могуле, чего до неё не добивалась ещё ни одна российская могулистка.

Спустя несколько минут сюрприз преподнёс Новицкий. 20-летний спортсмен за свою карьеру не поднимался выше девятого места на этапах Кубка мира, но в Алма-Ате неожиданно пробился в суперфинал, где стал самым молодым участником. В решающей попытке Новицкому не хватило сложности прыжков, чтобы бороться за медали, но зато за счёт скорости и прохождения склонов он поднялся на четвёртое место — для российских мужчин это лучший результат с того самого выступления Смышляева в 2015 году.

Победу у мужчин одержал лучший могулист в истории фристайла Микаэль Кингсбери, завоевавший свой пятый чемпионский титул. Он набрал 87,36 балла, обойдя Новицкого более чем на шесть очков. Француз Бенжамен Каве и казахстанец Павел Колмаков выиграли серебро и бронзу.

Российский финал в парном могуле

На следующий день в программе чемпионата мира был розыгрыш медалей в парном могуле — в нём спортсмены соревнуются друг с другом по системе плей-офф, показывая спуски и прыжки на параллельных трассах. Эта дисциплина не является олимпийской, но тоже наглядно демонстрирует, кто из спортсменов входит в число лучших могулистов.

Россиянки с первых же раундов стали творить настоящие чудеса, обыгрывая одних фавориток за другими. Лазаренко на пути к полуфиналу сначала в упорной борьбе обошла австралийку Джакару Энтони, выигравшую серебро на прошлом чемпионате мира, а после воспользовалась ошибкой Лаффон на втором трамплине. Затем 17-летняя спортсменка набрала невероятные 84,51 балла в споре с канадкой Софьян Ганьон и пробилась в финал. Последней россиянкой, которая этого добивалась, была Марина Черкасова ещё в 2003 году, когда Лазаренко даже не родилась.

Параллельно ей к розыгрышу золотой медали стремилась Смирнова. В 1/8 финала она выиграла всего лишь 0,9 балла у олимпийской чемпионки Сочи Жюстин Дюфур-Лапуант из Канады, после чего прошла американку Тесс Джонсон и хозяйку соревнований Анастасию Городко. Выход сразу двух россиянок в финал означал, что впервые золото чемпионата мира в могуле достанется отечественным спортсменам — ни мужчинам, ни женщинам в любой разновидности этой дисциплины высшая награда ещё не покорялась.

Лучшей в споре двух соотечественниц, которые к тому же занимаются под руководством одного тренера Сергея Лазаренко, оказалась Смирнова. В финале она прошла дистанцию более чем на секунду медленнее, но зато судьи выше оценили её прохождение склонов и прыжки. 18-летняя уроженка Чусового Пермского края увозит из Алма-Аты золото и бронзу, а Виктории Лазаренко, чьим лучшим результатом раньше было шестое место в Кубке мира, досталось серебро.

В мужских соревнованиях по парному могулу россияне закончили борьбу за медали довольно рано. Никита Новицкий, Михаил Алейников и Артём Шульдяков выбыли ещё на стадии 1/16 финала. Чемпионом вновь стал Кингсбери, сделавший второй чемпионский дубль подряд.

10 и 11 марта состоятся личные и командные соревнования по лыжной акробатике, где у россиян будут прекрасные шансы выиграть сразу несколько медалей. А с 12-го числа в американском Аспене будут проходить финалы в биг-эйре, хафпайпе и слоупстайле как у сноубордистов, так и фристалейров.