В Минспорте прокомментировали победу Смирновой в парном могуле на ЧМ по фристайлу

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на удачное выступление российских фристайлисток на чемпионате мира в Алма-Ате.
В Минспорте прокомментировали победу Смирновой в парном могуле на ЧМ по фристайлу
  • РИА Новости

«Российские девушки показали отличные результаты на чемпионате мира по фристайлу. Историческое достижение установила Анастасия Смирнова, завоевавшая первую для нашей страны золотую медаль чемпионата мира в парном могуле. А до этого она взяла бронзу в могуле», — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.

Он также отметил серебряную медаль в парном могуле Виктории Лазаренко. По мнению министра, эти награды говорят о высоком уровне подготовки отечественных спортсменок и грамотно выстроенной работе тренерского штаба и Федерации фристайла России.

«Поздравляю с наградами чемпионата мира спортсменок, тренеров, руководителей федерации и болельщиков. Надеюсь, что в дальнейшем фристайлисты будут радовать нас новыми победами», — добавил Матыцин.

Ранее сообщалось, что Смирнова стала первой российской чемпионкой мира в парном могуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить