В Минспорте прокомментировали победу Смирновой в парном могуле на ЧМ по фристайлу

Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на удачное выступление российских фристайлисток на чемпионате мира в Алма-Ате.

«Российские девушки показали отличные результаты на чемпионате мира по фристайлу. Историческое достижение установила Анастасия Смирнова, завоевавшая первую для нашей страны золотую медаль чемпионата мира в парном могуле. А до этого она взяла бронзу в могуле», — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.

Он также отметил серебряную медаль в парном могуле Виктории Лазаренко. По мнению министра, эти награды говорят о высоком уровне подготовки отечественных спортсменок и грамотно выстроенной работе тренерского штаба и Федерации фристайла России.

«Поздравляю с наградами чемпионата мира спортсменок, тренеров, руководителей федерации и болельщиков. Надеюсь, что в дальнейшем фристайлисты будут радовать нас новыми победами», — добавил Матыцин.

Ранее сообщалось, что Смирнова стала первой российской чемпионкой мира в парном могуле.