Фристайлист Буров стал чемпионом мира в акробатике

Россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Алма-Ате.

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Результат 22-летнего Бурова составил 135,00 балла. Вторым стал Кристофер Лиллис из США (133,50), третье место — у ещё одного россиянина — Павла Кротова (127,50). У женщин фристайлистка Любовь Никитина завоевала бронзовую медаль в данной дисциплине. Победу одержала австралийка Лора Пил (106,46), второй стала американка Эшли Колдуэлл (101,74). Ранее сообщалось, что российские могулисты добились исторических результатов на ЧМ по фристайлу.