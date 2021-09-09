Глава FINA высказался о словах американского пловца Мёрфи после победы Рылова на ОИ

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Президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн Аль-Муссалам прокомментировал ситуации с российским пловцом Евгением Рыловым и американцем Райаном Мёрфи на Олимпийских играх в Токио.

«Любой человек может высказать своё мнение, мы живём в демократическом мире. Но со своей стороны, со стороны FINA я могу сказать, что все спортсмены приехали в Токио чистыми, все проходили тестирование на допинг. Каждый может оставаться при своём мнении. FINA должна гарантировать, что участники заплывов чисты и ко всем проявляется одинаковое отношение. Именно так всё и было на этих Играх», — сказал Аль-Муссалам.

Напомним, Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м на спине. Мёрфи, выигравший серебро, на пресс-конференции сделал скандальное заявление о своих сомнениях в чистоте атлетов. Позже оба пловца пообщались и уладили конфликт.

Ранее российский пловец Климент Колесников прокомментировал ситуацию с Рыловым и американским пловцом Мёрфи на ОИ.

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