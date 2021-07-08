Новый триумф Василевского, Кучерова и Сергачёва: «Тампа» завоевала Кубок Стэнли во второй раз подряд

«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли во второй раз подряд. В пятом матче команда из Флориды обыграла «Монреаль» со счётом 1:0 благодаря голу Росса Колтона. Вратарь Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф, а нападающий Никита Кучеров вновь закончил турнир лучшим бомбардиром. Вместе с ними победу по итогам сезона отпраздновал также защитник Михаил Сергачёв.

Пятый матч финальной серии Кубка Стэнли проходил там же, где она и начиналась, — на домашней арене действующих обладателей трофея «Тампа-Бэй Лайтнинг». Подопечным Джона Купера оставалось одержать ещё одну победу над «Монреаль Канадиенс», чтобы так же триумфально закончить нынешний сезон, как и предыдущий. Только теперь у них была возможность отпраздновать успех на глазах собственных болельщиков — ни одному финалисту этого не удавалось с 2015 года.

В истории НХЛ было всего четыре случая, когда команде удавалось отыгрываться со счёта 0:3 в плей-офф, и лишь один, когда это произошло в финале. В «Монреале» до последнего надеялись, что им удастся повторить подвиг «Торонто Мэйпл Лифс» 1942 года, когда канадский клуб сломил сопротивление «Детройт Ред Уингз» по итогам семи матчей.

Однако встреча на «Амали-Арене» началась совсем не так, как хотелось гостям. Уже на четвёртой минуте Кори Перри получил двухминутный штраф, и игроки «Монреаля» разом лишились куража, необходимого для спасения серии. Держаться на плаву им помогал только вратарь Кэри Прайс. В меньшинстве он дважды отразил броски лучшего бомбардира плей-офф Никиты Кучерова. Даже когда уже «Канадиенс» разыгрывали лишнего, Прайсу всё равно регулярно приходилось вступать в игру.

Первый период проходил по такому же сценарию, что и в предыдущем матче, когда канадская команда вопреки логике всё-таки открыла счёт, но в этот раз ей так уже не везло. Андрей Василевский отразил все четыре броска, самый опасный из которых был после рикошета от конька Брейдена Пойнта. В целом «Тампа» старалась уделять много внимания обороне, чтобы не пропустить первой, — в нынешнем плей-офф это обязательно приводило к поражениям.

Во второй 20-минутке «Монреаль» продолжал безуспешно играть в меньшинстве, порой совсем не пытаясь бросать в сторону Василевского. Хозяевам льда пора было наказывать соперника за такую расточительность, и на 34-й минуте переполненная «Амали-Арена» дождалась первого гола. Дэвид Савар отдал передачу на чужой пятачок, где клюшку подставил Росс Колтон. Как выяснится позже, он стал седьмым игроком в истории, который в свой первый сезон в НХЛ забросил победную шайбу, принёсшую Кубок Стэнли своей команде.

Гости весь второй период приходили в себя и всё же раскрылись в третьем. Василевскому пришлось отразить несколько опасных атак, в том числе выход Джоша Андерсона один на один, от которого болельщики «Монреаля» в первую очередь ждали чуда. Российский вратарь выходил победителем из каждой схватки и в пятый раз подряд с учётом прошлого года закончил серию плей-офф матчем без пропущенных шайб — этого не добивался ещё ни один вратарь в истории НХЛ.

«Тампа» в третий раз завоевала Кубок Стэнли и стала 12-й командой, выигравшей столько трофеев. В эпоху потолка зарплат, который уравнял шансы всех членов НХЛ на чемпионство, она стала лишь второй командой, защитившей свой титул. Первым был «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным в составе в 2016 и 2017 годах. Интересно, что для форварда «Лайтнинг» Патрика Маруна победа в финале стала вообще третьей подряд — в 2019 году он праздновал успех вместе с «Сент-Луис Блюз».

Главным героем плей-офф был закономерно признан Андрей Василевский. Он получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок и стал третьим российским обладателем приза после Евгения Малкина в 2009 году и Александра Овечкина в 2018-м. Последним вратарём до Василевского, получившим такое признание, был Джонатан Куик, который принёс победу «Лос-Анджелес Кингз» в 2012 году. Вдобавок ко всему Василевский стал первым российским вратарём, дважды выигравшим Кубок Стэнли.

Вместе с ним во второй раз трофей завоевали Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Нападающий стал лучшим бомбардиром плей-офф во второй раз подряд. В 23 матчах он забросил восемь шайб и отдал 24 передачи. А ведь Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и игровую практику набирал только в матчах на вылет. Немалых достижений добился и Сергачёв. 23-летний хоккеист стал самым молодым обладателем двух Кубков Стэнли среди россиян.