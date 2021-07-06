Возвращение домой: гол защитника «Монреаля» Романова не позволил «Тампе» выиграть Кубок Стэнли в четвёртом матче финала

«Монреаль» обыграл «Тампа-Бэй» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. Встреча в Канаде закончилась со счётом 3:2 в дополнительное время. В составе хозяев льда одну из шайб забросил защитник Александр Романов. Команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского по-прежнему ведёт в финальной серии и может одержать итоговую победу в следующей игре на своей арене.

Перед четвёртой игрой финала Кубка Стэнли команде «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравшей три предыдущие встречи, поступило предложение один раз всё-таки уступить «Монреаль Канадиенс» на его льду. Об этом заявила мэр Тампы Джейн Кастор. Ей бы хотелось, чтобы команда из Флориды отпраздновала свой успех, в котором уже мало кто сомневается, у себя на домашней арене, а не за границей, в Канаде.

«Мы бы хотели, чтобы «Лайтнинг» слегка сбавила обороты и дала «Канадиенс» небольшую передышку, чтобы они выиграли один раз дома. Тогда можно было бы вернуть финал на «Амали Арену» и уже затем победить в Кубке Стэнли. Нам не хотелось бы забегать вперёд, но их игроки показывают потрясающий хоккей», — сказала политик ESPN.

В словах Кастор можно было найти здравый смысл. В прошлом году, когда весь плей-офф НХЛ проходил в «пузыре», игроки «Тампы» не смогли в полной мере насладиться своим триумфом. Они играли перед пустыми трибунами и даже не могли отпраздновать успех со своими семьями. Теперь же таких жёстких ограничений нет, а в последних матчах «Лайтнинг» даже разрешили заполнять трибуны своей арены под завязку, в то время как в монреальский «Белл-центр» по-прежнему не пускают всех желающих.

Впрочем, в команде эту мысль решительно отвергли. Главный тренер Джон Купер заявил, что никогда бы не позволил своим игрокам думать о поддавках и решать, в каком городе предпочтительнее закончить финал. Так что «Тампа» была настроена на победу.

Однако своё мнение на этот счёт было и у «Монреаля». Подопечные Доминика Дюшарма хотели продлить финальную серию и ещё два раза оказаться в Тампе, чтобы иметь возможность отыграться со счёта 0:3. Канадский специалист ради этого перемешал сочетания внутри команды и наконец-то вернул в заявку Александра Романова. Защитник полностью отыграл весь регулярный чемпионат, но в плей-офф почти не получал шанса проявить себя — в двух матчах он провёл на льду меньше 25 минут.

Четвёртый матч финала начался совсем не так, как надеялись в Монреале. «Тампа» обрушила на хозяев льда всю свою мощь. Однако поразить ворота Кэри Прайса гости так и не смогли, а ближе к концу периода пропустили сами. Ник Судзуки классно вывел Джоша Андерсона на пятачок, и тот забросил первую шайбу Андрею Василевскому. Брэйден Пойнт мог тут же сравнять счёт с подачи Никиты Кучерова, но попал в штангу.

После перерыва игра стала равной, пока её не разделили на отдельные отрезки удаления. Один из розыгрышей большинства едва не стал результативным для «Тампы», когда Виктор Хедман вновь угодил в штангу и раньше времени отпраздновал гол. Реализовать удаление гости снова не смогли, но зато так нагрузили соперников, что сразу после Баркли Гудроу всё-таки восстановил равновесие.

На итоги третьего периода во многом повлияла массовая драка, произошедшая на 48-й минуте. От каждой команды отбывать штрафы отправились по три игрока, в том числе два основных защитника «Монреаля». Здесь и наступил звёздный час Романова — российский хоккеист нанёс мощный дальний бросок и забросил первую шайбу в Кубке Стэнли и всего лишь вторую за всё время выступлений в НХЛ. 21-летний игрок стал самым молодым защитником своего клуба, который отличился в финальной серии.

Правда, в следующем эпизоде Романов подвёл свою команду. Спустя пять минут он не смог справиться с наступлением четвёртого звена «Тампы» и позволил Патрику Маруну сравнять счёт. Воодушевлённые гости устроили финальный штурм, который вполне мог бы привести к победе, если бы чуть точнее оказался Кучеров. В очередной раз игрок «Тампы» угодил в штангу.

Тут же у хоккеистов «Лайтнинг» появился новый шанс выиграть Кубок Стэнли. Защитник «Монреаля» Ши Уэббер случайно ударил Ондржея Палата по лицу и разбил его до крови, за что получил четыре минуты штрафа. Гости всеми силами старались воспользоваться таким щедрым подарком в концовке матче, однако ни в основное время, ни в овертайме так и не поразили ворота Прайса. Зато «Канадиенс» проявили характер и через минуту после возвращения Уэббера провели быструю атаку, которая закончилась вторым голом Андерсона.

«Монреаль» впервые за 28 лет выиграл матч в финале Кубка Стэнли. В решающей серии плей-офф счёт 4:0 не будет зафиксирован уже в 22-й раз подряд, то есть ни разу в XXI веке. У «Тампы» по-прежнему остаются высокие шансы завоевать трофей во второй раз подряд, и теперь она сможет это сделать перед родными болельщиками, как и хотела мэр родного города команды.