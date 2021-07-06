«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли и сократил отставание в серии — 3:1.

Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» дублем отметился Джош Андерсон. Ещё одну шайбу забросил Александр Романов. В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Баркли Гудроу и Патрик Марун.

Отметим, что эта игра стала 27-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, завершившимся в овертайме.

Таким образом, нынешний плей-офф НХЛ вошёл в топ-5 в истории лиги по количеству овертаймов.

Рекордными стали сезоны-1992/1993 и 2019/2020, когда было сыграно по 28 овертаймов.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Монреаль» и увеличила преимущество в финале Кубка Стэнли.