Нынешний плей-офф НХЛ вошёл в топ-5 в истории лиги по количеству овертаймов
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Монреаля» дублем отметился Джош Андерсон. Ещё одну шайбу забросил Александр Романов. В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Баркли Гудроу и Патрик Марун.
Отметим, что эта игра стала 27-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, завершившимся в овертайме.
Таким образом, нынешний плей-офф НХЛ вошёл в топ-5 в истории лиги по количеству овертаймов.
Рекордными стали сезоны-1992/1993 и 2019/2020, когда было сыграно по 28 овертаймов.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Монреаль» и увеличила преимущество в финале Кубка Стэнли.