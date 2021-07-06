«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. В составе «Тампы» — Баркли Гудроу и Патрик Марун.

Таким образом, «Канадиенс» сократил отставание в серии — 3:1.

Отметим, что 22-й раз подряд в финале Кубка Стэнли не будет зафиксирован счёт 4:0.

Последний раз счёт 4:0 в финале был зафиксирован в 1998 году, когда «Детройт Ред Уингз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Монреаль» и увеличила преимущество в финале Кубка Стэнли.