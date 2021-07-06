Романов установил рекорд «Монреаля» в финалах плей-офф НХЛ

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли — и сократил отставание в серии (3:1).

Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Романов.

Таким образом, Романов стал третьим защитником-новичком «Канадиенс», забросившим шайбу в финальных сериях, а также в возрасте 21 года и 180 дней он стал самым молодым защитником в истории клуба, отличившимся в финале Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Монреаль» и увеличила преимущество в финале Кубка Стэнли.