Романов установил рекорд «Монреаля» в финалах плей-офф НХЛ
- Reuters
- © Eric Bolte-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Монреаля» заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Романов.
Таким образом, Романов стал третьим защитником-новичком «Канадиенс», забросившим шайбу в финальных сериях, а также в возрасте 21 года и 180 дней он стал самым молодым защитником в истории клуба, отличившимся в финале Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Монреаль» и увеличила преимущество в финале Кубка Стэнли.