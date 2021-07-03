Два очка Кучерова и 32 сейва Василевского: как «Тампа» одержала третью победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Монреаль» в третьем матче финала Кубка Стэнли со счётом 6:3 и повела в серии — 3:0. Российский нападающий Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Он был признан второй звездой встречи и вошёл в список 50 лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 32 броска и повторил вратарское достижение 80-летней давности, одержав 11-ю подряд победу над «Канадиенс».

Действующий чемпион НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» ещё на один шаг приблизился к завоеванию второго Кубка Стэнли подряд. В третьем матче финальной серии «молнии» на выезде обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3. Второй звездой встречи был признан российский нападающий гостей Никита Кучеров.

Великолепно выглядевшие на протяжении всей серии подопечные Джона Купера вновь начали матч крайне уверенно и уже на четвёртой минуте повели со счётом 2:0. Во второй голевой атаке принял непосредственное участие Кучеров, сделавший передачу на синюю линию на Виктора Хедмана, после которой тот совершил неотразимый бросок по воротам Кэри Прайса.

В середине перового периода хозяевам удалось отыграть одну шайбу усилиями Филлипа Дано, однако в начале второй 20-минутки «Тампа» вновь увеличила своё преимущество. На этот раз Кучеров стал автором гола. Хозяева потеряли шайбу на входе в зону, её перехватил Эрик Чернак, отдал длинный пас на Ондржея Палата, тот прострелил по воротам, а российский форвард завершил стремительную контратаку броском с дальней штанги.

Спустя две минуты «Тампа» вела уже со счётом 4:1, отличился Тайлер Джонсон. К концу второго периода «Монреаль» сократил разрыв в счёте после точного броска Ника Судзуки. В третьем игровом отрезке снова забил Джонсон, на шайбу которого ответил опытный нападающий «Канадиенс» Кори Перри. Однако хозяев не хватило на то, чтобы отыграться. Они сняли вратаря, и на 57-й минуте встречи Блейк Коулман поставил точку в матче, забросив шестую шайбу в пустые ворота Прайса.

Комментируя результат встречи, Джонсон, которого признали первой звездой матча, отметил, что титул действующих обладателей Кубка Стэнли ещё больше мотивирует команду и заставляет желать повторения успеха.

«Мне очень хочется сделать это снова. Неизвестно, сколько таких шансов выпадет, и близость цели заставляет очень остро это почувствовать. Прошлогодняя победа заставила нас хотеть победить ещё сильнее, и сейчас все мы чувствуем себя схожим образом. Но нам ещё многое предстоит сделать. Надо победить ещё один раз. Четвертая победа — самая трудная, так что нам нужно провести игру на очень высоком уровне», — цитирует Джонсона официальный сайт НХЛ.

После этого матча в активе Кучерова стало 32 (8 + 24) очка по системе «гол + пас» в текущем плей-офф, и он уверенно движется к завоеванию титула лучшего бомбардира Кубка Стэнли. Не сумевший отличиться в данном матче Брэйден Пойнт отстаёт от партнёра по команде на девять баллов.

Российский нападающий продолжает от игры к игре пополнять свой список достижений в НХЛ. Он поднялся на шестое место среди действующих хоккеистов по результативности в плей-офф. За 111 матчей Кучеров сумел набрать 127 (44 + 83) очков. Лидирует в этом списке форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (191 очко в 174 встречах). Теперь Кучеров входит в топ-50 лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, сравнявшись по этому показателю с Патриком Марло, Иваном Курнуайе и Люком Робитайлом. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 382 очка в 208 матчах.

Никита также превзошёл результат Павла Буре по количеству очков за один плей-офф и поднялся на четвёртое место среди российских игроков. По этому показателю лучшим отечественным хоккеистом является Евгений Малкин, набравший в 2009 году 36 очков в 24 матчах.

Несмотря на статистические достижения, россиянин по-прежнему скромен и предпочитает отдавать должное партнёрам по «Тампе».

«Все мы придерживаемся игрового плана и делаем свою работу. А когда каждый делает свою работу, играть намного легче. Нам хочется правильно играть все 60 минут, что мы сейчас и стараемся делать», — объяснил Кучеров.

Стоит отметить вклад в третью подряд победу над «Монреалем» и соотечественника Кучерова — голкипера Андрея Василевского. Несмотря на три пропущенные шайбы, он обеспечил «молниям» надёжный тыл, отразив 32 броска по своим воротам.

Россиянину удалось повторить достижение 80-летней давности, 11 раз подряд взяв верх над «Канадиенс». В 1939—41 годах это удавалось голкиперу «Торонто Мэпйпл Лифс» Тюрку Броде. Кроме того, Василевский стал первым вратарём из Европы в истории НХЛ, который одержал восемь побед в финалах Кубка Стэнли.

Уже в следующей встрече подопечные Купера могут поставить точку в решающей серии и вновь завоевать Кубок Стэнли. Последний раз это удавалось сделать «Пингвинз» в 2016 и 2017 годах. Если «Тампа» одержит победу в следующем матче, она станет первой командой за 23 года, завершившей финал всухую. В 1998 году таким достижением отметился «Детройт Ред Уингз» в серии с «Вашингтон Кэпиталз».

Добавим, что во время четвёртого матча, который пройдёт в ночь с понедельника на вторник по московскому времени на стадионе «Белл-центр» в Монреале, на арене будет находиться Кубок Стэнли. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте трофея: «В понедельник я буду в здании».