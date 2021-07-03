Кучеров обошёл Буре и вышел на четвёртое место в НХЛ по очкам в одном плей-офф среди россиян

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на четвёртое место Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в одном розыгрыше среди российских игроков.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» Кучеров забросил шайбу и сделал один ассист. Он набрал уже 32 очка в текущем плей-офф. Таким образом, он обошёл по этому показателю Павла Буре и догнал Евгения Кузнецова.

Лидером по этому показателю является Евгений Малкин, который в 2009 году набрал 36 очков в 24 матчах Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что два очка Кучерова помогли «Тампе» повести в серии финала Кубка Стэнли со счётом 3:0.