Уникальное достижение Василевского и передача Кучерова: как «Тампа» обыграла «Каролину» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» со счётом 2:0 в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли и вышла в полуфинал. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков и был признан главной звездой встречи. Он стал первым голкипером в истории, оформившим шатауты в трёх подряд решающих играх серий плей-офф. Его соотечественник Никита Кучеров отдал голевую передачу и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров Кубка Стэнли.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает уверенное движение к защите титула. В пятом матче второго раунда плей-офф команда на выезде взяла верх над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 2:0 и вышла в полуфинал турнира. Одним из главных творцов этой победы стал российский вратарь гостей Андрей Василевский. А его соотечественник Никита Кучеров отметился голевой передачей.

С первых минут встречи подгоняемые родными трибунами хоккеисты «Каролины» взвинтили темп игры, взяв контроль над происходящем на льду в свои руки. Это неудивительно, ведь для них на кону было продолжение борьбы в плей-офф. Однако перед гостями стояла не менее важная задача, и они старались не отпускать хозяев.

Поэтому вратари обеих команд не оставались без работы, а Василевскому уже в первом периоде пришлось отразить несколько опаснейших бросков. Но один из самых эффектных эпизодов произошёл в начале второй 20-минутки, когда оказавшиеся в меньшинстве хоккеисты «Харрикейнз» организовали атаку «два в один» после ошибки Кучерова. Нападающий Винсент Трочек нанёс удар в касание в угол ворот россиянина, но тот успел среагировать и, переместившись от правой штанги к левой, поймал шайбу.

«Да, иногда случаются какие-то ошибки, и там была одна из них. Но я старался играть, как и обычно в таких ситуациях, ожидая поперечную передачу на другую штангу, сместиться как можно быстрее в тот же угол. Там у Трочека реально получился хороший бросок. Просто попытался на него среагировать. Даже не помню, как там получилось сделать сейв — шайба то ли по ловушке попала, то ли ударилась в щиток. А потом мы после этого сейва забили. Вот так и получается, что мы помогаем друг другу», — отдал должное партнёрам по команде Василевский.

Сразу после этого подопечные Джона Купера всё же сумели реализовать большинство и открыть счёт. На этот раз Кучеров отдал шайбу на Алекса Киллборна, тот ловко ушёл от защитников «Каролины» и отдал пас на Брейдена Пойнта, завершившего атаку.

После этого «Тампа» окончательно перехватила инициативу и отметилась ещё несколькими опасными эпизодами и даже ещё одной заброшенной шайбой. К сожалению их болельщиков, взятие ворот было зафиксировано после сирены на перерыв, так что гол не был засчитан.

Это лишь ещё больше раззадорило гостей, буквально насевших на ворота Алекса Недельковича. Однако мастерство голкипера «Каролины» не спасло команду от поражения. На 50-й минуте финальный счёт был установлен усилиями Росса Колтона.

В общей сложности Василевский отразил 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Второй и третьей стали авторы голов Пойнт и Колтон.

Россиянину принадлежит ещё одно уникальное достижение. Он стал первым вратарём в истории Кубка Стэнли, который сыграл всухую в трёх решающих матчах в плей-офф. Первый шатаут был оформлен в финале сезона-2019/20, когда «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Даллас Старз». Второй — в шестом матче первого раунда нынешнего плей-офф. Стоит упомянуть, что этот «сухарь» стал для Василевского третьим в плей-офф за всю карьеру в НХЛ.

Пойнт отметил значимость голкипера для команды.

«Он выручал нас весь год. То большинство получилось скомканным. Соперник нас накрывал, сильно давил. Но у нас появился один шанс, которым мы и воспользовались. А Васи провел ещё одну великолепную игру», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.

Что касается Кучерова, благодаря очередному заработанному очку он упрочил свои позиции в гонке бомбардиров плей-офф. На данный момент в его активе 18 баллов, и это на четыре меньше, чем у нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. Кроме того, форвард поднялся на пятое место в списке самых результативных российских хоккеистов Кубка Стэнли, со своими 113 очками догнав Павла Дацюка. Напомним, лидером по этому показателю является Сергей Фёдоров (176 очков).

Кроме того, необходимо отметить вклад в победу оборонительной линии команды из Флориды и, в частности, Михаила Сергачёва. В общей сложности хоккеисты заблокировали 22 броска, пять из них — на счету российского защитника.

Благодаря этому триумфу «Тампа» довела счёт в серии до 4:1. В полуфинале Кубка Стэнли ей предстоит встретиться с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Подводя итоги второго раунда, Купер признался, что нынешний розыгрыш даётся ему крайне нелегко. Однако, по его словам, его подопечные сумели выйти в полуфинал благодаря опыту.

«Мне повезло быть тренером в нескольких розыгрышах плей-офф, но две серии в этом году стали самыми тяжёлыми из тех, что у нас были. Нам стоило огромного труда выбраться из этого дивизиона», — резюмировал Купер.