37 сейвов Василевского и голевой пас Кучерова: «Тампа» обыграла «Каролину» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли
- AFP
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Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» с победы начала второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В первом матче серии она на выезде обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1. Главным героем встречи стал российский вратарь гостей Андрей Василевский.
Первый период не был отмечен заброшенными шайбами, хотя хозяева вышли на лёд с запредельным настроем во что бы то ни стало обыграть действующих обладателей Кубка Стэнли, которые, в свою очередь, выглядели менее собранными. Возможно, в некоторой степени их выбила из колеи колоссальная поддержка практически полностью заполненной «Пи-Эн-Си-Арены». Соскучившиеся по хоккею болельщики активно гнали вперёд свою команду, тем самым оказывая давление на соперника.
При этом опасные эпизоды следовали один за другим, не давая расслабиться голкиперам. Так, только за первую 20-минутку по воротам Василевского было нанесено 15 ударов. Однако благодаря мастерству россиянина ни одна из шайб не попала в цель, в том числе бросок из убойной позиции в исполнении Себастьяна Ахо.
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте после того, как «Каролина» осталась в меньшинстве, за что её наказала первая спецбригада «Тампы». Никита Кучеров сместил акцент атаки в свободную зону, сделав пас на Виктора Хедмана. Тот пробросил шайбу Брэйдену Пойнту, переправившему её в ворота Алекса Недельковича.
«Каролине» удалось сравнять счёт лишь в начале третьего периода после удаления Блейка Коулмана. Андрей Свечников вывел на удар Джейка Бина, а тот эффектно пробросил шайбу мимо защитников соперника от синей линии. При этом Еспер Фаст закрыл обзор Василевскому, поэтому у него практически не было шансов отразить удар.
Окончательный счёт был установлен за семь минут до конца матча усилиями нападающих «Лайтнинг» Блейка Коулмана и Баркли Гудроу. Однако соперник российскому голкиперу пришлось вновь выручать свою команду, когда за несколько секунд до финальной сирены тренерский штаб «Каролины» выпустил на лёд шесть полевых игроков.
В общей сложности Василевский отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Второе место осталось за Гудроу, третье — за Бином.
В начале плей-офф россиянин выглядел достаточно неуверенно, за что неоднократно подвергался критике. Однако после последние два матча, в одном из которых он оформил шатаут, заставили даже самых скептически настроенных болельщиков и экспертов изменить своё мнение. Так, по словам главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера, Василевский пришёл на помощь команде именно в тот момент, когда она в ней больше всего нуждалась.
«Сегодня он показал такой же уровень, как и на шестой игре. Он был в ударе. Мы очень нуждались в нём в первом периоде, когда соперники вышли решительно настроенными на первый матч, заряжались энергией трибун, и похоже в начале немного нас прижали. Вот, где нам была очень нужна его помощь», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.
Защитник «Тампы» Райан Макдона также отметил надёжность голкипера. Он признался, что Василевскому удаётся в каждом матче производить впечатление на одноклубников.
«Создается ощущение, что он никогда не проваливается и не теряет ворота. Он невероятно хорошо подготовлен и силён, что даёт нам огромную уверенность в нем. Он знает, что команды будут давить, будут активизироваться в плей-офф. И наша задача — помочь ему перед воротами. Однако мы знаем, что на него можно положиться», — сказал Макдона.
Под впечатлением от действий россиянина в матче остались не только в «Тампе», но и в «Каролине». Нападающий Джордан Мартинук назвал его лучшим вратарём в мире.
«Мы должны усердно работать перед ним и усложнять ему жизнь. Посмотрите, какую шайбу мы сегодня забросили, мы создали хороший трафик перед воротами. У нас были отличные моменты, но я думаю, что мы можем стараться ещё больше и еще лучше закрывать ему обзор», — сказал Мартинук.
С его мнением согласился наставник команды Род Бриндамур.
«Он лучший в лиге, лучший в мире. Мы знали, к чему готовиться. Нам нужно осложнить ему жизнь. С точки зрения своей игры мы к такому и готовились. Теперь нам только остается стараться еще сильнее», — цитирует Бриндамура официальный сайт НХЛ.
Благодаря результативной передаче Кучеров набрал 12 очков в плей-офф Кубка Стэнли и продолжил лидировать в гонке бомбардиров. Столько же баллов на счету форварда «Колорадо Эвеланш» Нэйтана Маккиннона.