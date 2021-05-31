37 сейвов Василевского и голевой пас Кучерова: «Тампа» обыграла «Каролину» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Каролину» со счётом 2:1 и повела во второй серии плей-офф Кубка Стэнли. Главной звездой встречи был признан российский голкипер гостей Андрей Василевский, отразивший 37 бросков по своим воротам. Его соотечественник, нападающий Никита Кучеров, отметился голевой передачей и сохранил лидерство в гонке бомбардиров в плей-офф. У хозяев результативным пасом отметился Андрей Свечников.

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» с победы начала второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В первом матче серии она на выезде обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1. Главным героем встречи стал российский вратарь гостей Андрей Василевский.

Первый период не был отмечен заброшенными шайбами, хотя хозяева вышли на лёд с запредельным настроем во что бы то ни стало обыграть действующих обладателей Кубка Стэнли, которые, в свою очередь, выглядели менее собранными. Возможно, в некоторой степени их выбила из колеи колоссальная поддержка практически полностью заполненной «Пи-Эн-Си-Арены». Соскучившиеся по хоккею болельщики активно гнали вперёд свою команду, тем самым оказывая давление на соперника.

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При этом опасные эпизоды следовали один за другим, не давая расслабиться голкиперам. Так, только за первую 20-минутку по воротам Василевского было нанесено 15 ударов. Однако благодаря мастерству россиянина ни одна из шайб не попала в цель, в том числе бросок из убойной позиции в исполнении Себастьяна Ахо.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте после того, как «Каролина» осталась в меньшинстве, за что её наказала первая спецбригада «Тампы». Никита Кучеров сместил акцент атаки в свободную зону, сделав пас на Виктора Хедмана. Тот пробросил шайбу Брэйдену Пойнту, переправившему её в ворота Алекса Недельковича.

«Каролине» удалось сравнять счёт лишь в начале третьего периода после удаления Блейка Коулмана. Андрей Свечников вывел на удар Джейка Бина, а тот эффектно пробросил шайбу мимо защитников соперника от синей линии. При этом Еспер Фаст закрыл обзор Василевскому, поэтому у него практически не было шансов отразить удар.

Окончательный счёт был установлен за семь минут до конца матча усилиями нападающих «Лайтнинг» Блейка Коулмана и Баркли Гудроу. Однако соперник российскому голкиперу пришлось вновь выручать свою команду, когда за несколько секунд до финальной сирены тренерский штаб «Каролины» выпустил на лёд шесть полевых игроков.

В общей сложности Василевский отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Второе место осталось за Гудроу, третье — за Бином.

В начале плей-офф россиянин выглядел достаточно неуверенно, за что неоднократно подвергался критике. Однако после последние два матча, в одном из которых он оформил шатаут, заставили даже самых скептически настроенных болельщиков и экспертов изменить своё мнение. Так, по словам главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера, Василевский пришёл на помощь команде именно в тот момент, когда она в ней больше всего нуждалась.

«Сегодня он показал такой же уровень, как и на шестой игре. Он был в ударе. Мы очень нуждались в нём в первом периоде, когда соперники вышли решительно настроенными на первый матч, заряжались энергией трибун, и похоже в начале немного нас прижали. Вот, где нам была очень нужна его помощь», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Защитник «Тампы» Райан Макдона также отметил надёжность голкипера. Он признался, что Василевскому удаётся в каждом матче производить впечатление на одноклубников.

«Создается ощущение, что он никогда не проваливается и не теряет ворота. Он невероятно хорошо подготовлен и силён, что даёт нам огромную уверенность в нем. Он знает, что команды будут давить, будут активизироваться в плей-офф. И наша задача — помочь ему перед воротами. Однако мы знаем, что на него можно положиться», — сказал Макдона.

Под впечатлением от действий россиянина в матче остались не только в «Тампе», но и в «Каролине». Нападающий Джордан Мартинук назвал его лучшим вратарём в мире.

«Мы должны усердно работать перед ним и усложнять ему жизнь. Посмотрите, какую шайбу мы сегодня забросили, мы создали хороший трафик перед воротами. У нас были отличные моменты, но я думаю, что мы можем стараться ещё больше и еще лучше закрывать ему обзор», — сказал Мартинук.

С его мнением согласился наставник команды Род Бриндамур.

«Он лучший в лиге, лучший в мире. Мы знали, к чему готовиться. Нам нужно осложнить ему жизнь. С точки зрения своей игры мы к такому и готовились. Теперь нам только остается стараться еще сильнее», — цитирует Бриндамура официальный сайт НХЛ.

Благодаря результативной передаче Кучеров набрал 12 очков в плей-офф Кубка Стэнли и продолжил лидировать в гонке бомбардиров. Столько же баллов на счету форварда «Колорадо Эвеланш» Нэйтана Маккиннона.