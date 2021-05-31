«Тампа» повела в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной», у Кучерова — ассист

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» взял верх над «Каролина Харрикейнз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
«Тампа» повела в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной», у Кучерова — ассист
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе действующих обладателей трофея отличились Брейден Пойнт и Баркли Гудроу. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей. «Харриекейнз» ответил заброшенной шайбой Джейка Бина после передачи россиянина Андрея Свечникова.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.

«Тампа» повела в серии со счётом 1:0. Следующая игра между командами состоится 2 июня.

Ранее сообщалось, что пас Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» разгромить «Вегас Голден Найтс» в матче серии плей-офф НХЛ.

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