Пас Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Вегас» в матче серии плей-офф НХЛ
- Reuters
- © Ron Chenoy-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:1.
В составе хозяев дубли оформили Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон, а также по шайбе забросили Микко Рантанен, Брэндон Саад и Кейл Макар. Российский нападающий команды Валерий Ничушкин отметился одной результативной передачей. «Вегас» ответил только голом Вильяма Карлссона.
Таким образом, «Колорадо» повёл в серии — 1:0. Следующий матч между командами состоится 3 июня.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостон Брюинз» в плей-офф НХЛ, несмотря на 35 сейвов Ильи Сорокина.