Пас Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Вегас» в матче серии плей-офф НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» одержал разгромную победу над «Вегас Голден Найтс» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Пас Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Вегас» в матче серии плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:1.

В составе хозяев дубли оформили Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон, а также по шайбе забросили Микко Рантанен, Брэндон Саад и Кейл Макар. Российский нападающий команды Валерий Ничушкин отметился одной результативной передачей. «Вегас» ответил только голом Вильяма Карлссона.

Таким образом, «Колорадо» повёл в серии — 1:0. Следующий матч между командами состоится 3 июня.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостон Брюинз» в плей-офф НХЛ, несмотря на 35 сейвов Ильи Сорокина.

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