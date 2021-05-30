«Айлендерс» проиграл «Бостону» в плей-офф НХЛ, Сорокин отразил 35 бросков

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В матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостон Брюинз».
«Айлендерс» проиграл «Бостону» в плей-офф НХЛ, Сорокин отразил 35 бросков
  • Reuters
  • © Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на арене «ТД-гарден» в Бостоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. 

В составе победителей хет-триком отметился Давид Пастрняк. Ещё по разу отличились Чарли Макэвой и Тейлор Холл.

У «Айлендерс» забрасывали Энтони Бовиллье и Адам Пелеч. Российский вратарь гостей Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 1 июня.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с Ткачёвым.

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