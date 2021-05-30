«Айлендерс» проиграл «Бостону» в плей-офф НХЛ, Сорокин отразил 35 бросков
- Reuters
- © Bob DeChiara-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая на арене «ТД-гарден» в Бостоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе победителей хет-триком отметился Давид Пастрняк. Ещё по разу отличились Чарли Макэвой и Тейлор Холл.
У «Айлендерс» забрасывали Энтони Бовиллье и Адам Пелеч. Российский вратарь гостей Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39.
Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 1 июня.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с Ткачёвым.