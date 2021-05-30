Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с Ткачёвым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании контракта с российским форвардом Владимиром Ткачёвым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Ткачёв прежде не играл в НХЛ, однако выступал в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ткачёв в составе петербургского СКА набрал 38 (11 + 27) очков в 45 матчах регулярного чемпионата, и 8 (1+7) очков в 11 матчах плей-офф.

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