Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству очков в серии плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству очков в серии плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Sam Navarro-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, набрал 11 очков в шести матчах плей-офф НХЛ и установил рекорд клуба по количеству очков в одной серии.

Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу хозяев, которые вышли в следующий раунд.

Ранее сообщалось, что «Флорида» разгромила «Тампу» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ.

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