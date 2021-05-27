«Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли
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Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:0.
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде защитник Михаил Сергачёв — одной.
Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу хозяев, которые вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Флорида» разгромила «Тампу» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ.