«Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде защитник Михаил Сергачёв — одной.

Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу хозяев, которые вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Флорида» разгромила «Тампу» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ.