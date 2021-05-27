Рекорд Кучерова и шатаут Василевского: как «Тампа» вышла во второй раунд Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» разгромила «Флориду» в шестом мачте первого раунда Кубка Стэнли (4:0) и вышла в следующий круг. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и с 11 очками вышел на первое место в гонке бомбардиров. Кроме того, он установил рекорд команды по количеству набранных баллов за одну серию плей-офф НХЛ. Его соотечественник Андрей Василевский отразил 29 ударов по своим воротам и оформил второй шатаут в Кубке Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграла «Флориду Пантерз» в шестом мачте первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 4:0 и вышла в следующую стадию турнира. Одним из главных героев встречи стал российский нападающий хозяев Никита Кучеров, продолжающий демонстрировать невероятную игру после полностью пропущенного регулярного чемпионата.

Счёт на табло был открыт уже на седьмой минуте благодаря точному удару нападающего «Тампы» Патрика Маруна. Активное участие в голевом эпизоде принял российский защитник Михаил Сергачёв, начавший атаку из своей зоны. После первого гола на льду стало спокойнее: гости старались держать оборону, а хозяева не форсировали события.

На 33-й минуте «Пантерз» остались в меньшинстве, чем воспользовалась первая тройка «Тампы». Кучеров отдал пас на Виктора Хедмана, а тот в касание сделал передачу Стивену Стэмкосу, забросившему шайбу с левого фланга.

На 55-й минуте Кучеров вновь начал эффектную атаку, войдя в зону соперника, отрезав трёх игроков «Флориды» и отдав пас на Брэйдена Пойнта, вовремя оказавшегося перед воротами Спенсера Найта. А под занавес матча Алекс Киллорн установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

Благодаря двум результативным передачам Кучеров возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли. В его активе 11 очков — три заброшенные шайбы и восемь ассистов, у нападающего «Пантерз» Джонатана Юбердо — 10 баллов за результативность.

Россиянин обновил рекорд «Лайтнинг» по количеству заработанных очков в одной серии плей-офф. Предыдущее достижение в 10 очков также принадлежало ему — он установил его в 2018-м и повторил в 2020-м.

Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионат из-за травмы бедра, полученной им в прошлогоднем финале, ставшем для «Тампы» триумфальным. В начале весны стало известно, что россиянин поможет своей команде только в плей-офф. В третьем матче серии он набрал своё 100-е очко в Кубке Стэнли, а в четвёртой — вышел на чистое шестое место среди россиян по результативности в истории плей-офф НХЛ.

В этой же встрече вновь возникли серьёзные опасения за здоровье форварда. В третьем периоде нападающий «Флориды» Энтони Дюклер ударил россиянина клюшкой по колену, после чего тот не смог продолжить матч. К счастью, повреждение оказалось незначительным, и Кучеров вышел на лёд уже в следующем матче.

Победа «Тампы» в шестом матче серии была бы невозможна без ещё одного россиянина — голкипера Андрея Василевского, отразившего 29 бросков по своим воротам и оформившего свой второй шатаут в Кубке Стэнли. Первый пришёлся на решающий матч с «Даллас Старз» в прошлогоднем финале.

«Конечно, когда ты начинаешь выступать в НХЛ, то на этом пути делаешь ошибки, чему-то учишься, прибавляя с каждым годом. Тебе важен каждый бросок, это тоже частица опыта. И теперь я чувствую себя более уверенным, чем тогда. Тут сложилось много факторов воедино, но результат вы видите», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Отдал должное партнёру по команде и Стэмкос. Он признал, что команда выглядела не лучшим образом в предыдущей встрече, однако хоккеистам удалось собраться и настроиться на столь важную игру.

«И вот Вася закрыл свои ворота на замок, а мы все ему помогали, чтобы надёжно сыграть в обороне. Плюс большинство реализовали… Все честно работали все 60 минут. Это и позволило закрыть серию против очень хорошей команды. Я горжусь, что тоже смог внести лепту в эту общую работу сегодня», — прокомментировал победу нападающий.

Российский вратарь был признан первой звездой встречи. В тройку лучших также вошли Стэмкос и Марун.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер остался доволен подопечными, отметив, что, как правило, любой команде непросто сделать последний шаг и одержать четвёртую победу в серии.

«Возможно, вы слышали, что четвёртую победу в серии одержать сложнее всего. И когда у вас появляется шанс сделать это, вы очень постараетесь его не упустить. У нас был рабочий план. Но я восхищаюсь своими игроками — это были 60 минут проявления воли и самоистязания. И это то, что вам нужно, чтобы проявить себя в этой лиге. Когда вы выходите в плей-офф, вам нужна такая самоотдача от всех. И вот игроки тебе это дают. Всего мира не хватит, чтобы описать, как я им за это благодарен», — отметил Купер.

Во втором раунде плей-офф «Тампа» сыграет с победителем противостояния «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз». Команда из Северной Каролины ведёт в серии со счётом 3:2.