Тренер «Тампы» высказался о травмах Кучерова и Сергачёва
«Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы заполучить лидерство в счёте. Хоккей закончился в какой-то момент второго периода. Игра превратилась во что-то другое. Что скажу о травмах Кучерова и Сергачёва? Ничего», — приводит слова Купера обозреватель НХЛ Дэн Розен в своём Twitter.
Кучерова клюшкой в колено ударил Энтони Дюклер, а Сергачёва на борт толкнул Патрик Хёрнквист.
Ранее сообщалось, что шайба и три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.