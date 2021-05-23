Тренер «Тампы» высказался о травмах Кучерова и Сергачёва

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз» отказался комментировать травмы россиян Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.

«Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы заполучить лидерство в счёте. Хоккей закончился в какой-то момент второго периода. Игра превратилась во что-то другое. Что скажу о травмах Кучерова и Сергачёва? Ничего», — приводит слова Купера обозреватель НХЛ Дэн Розен в своём Twitter.

Кучерова клюшкой в колено ударил Энтони Дюклер, а Сергачёва на борт толкнул Патрик Хёрнквист.

Ранее сообщалось, что шайба и три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.

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