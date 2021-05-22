Шайба и три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Тампы» дубль оформил Алекс Киллорн. Ещё по одной шайбе забросили Энтони Чирелли, Янни Гурд, Ондржей Палат и Никита Кучеров, также записавший в свой актив три ассиста. Михаил Сергачёв записал в свой актив голевую передачу. Андрей Василевский отразил 39 бросков из 41 по своим воротам.

«Флорида» ответила голами Джонатана Юбердо и Картера Вераге. Сергей Бобровский за 27 минут 15 секунд предоставленного ему игрового времени отразил девять из 14 бросков.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Тампы». Пятая игра состоится в Санрайзе 25 мая.

Ранее сообщалось, что передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Сент-Луис» в матче Кубка Стэнли.