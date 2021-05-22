Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Сент-Луис» в матче Кубка Стэнли
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Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась в пользу гостей — 5:1.
В составе «Эвеланш» шайбы забросили Райан Грейвз, Алекс Ньюхук, Тайсон Джост, Брэндон Саад и Джей Ти Комфер. Российский нападающий команды Валерий Ничушкин сделал одну результативную передачу.
Хозяева ответили только голом Тайлера Бозака.
Таким образом, «Колорадо» укрепил преимущество в серии (3:0). Следующий матч между командами состоится 24 мая в Сент-Луисе.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче серии плей-офф НХЛ, а Андрей Свечников отметился ассистом.