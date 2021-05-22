Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Сент-Луис» в матче Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась в пользу гостей — 5:1.

В составе «Эвеланш» шайбы забросили Райан Грейвз, Алекс Ньюхук, Тайсон Джост, Брэндон Саад и Джей Ти Комфер. Российский нападающий команды Валерий Ничушкин сделал одну результативную передачу.

Хозяева ответили только голом Тайлера Бозака.

Таким образом, «Колорадо» укрепил преимущество в серии (3:0). Следующий матч между командами состоится 24 мая в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче серии плей-офф НХЛ, а Андрей Свечников отметился ассистом.