«Каролина» проиграла «Нэшвиллу» в матче серии плей-офф НХЛ, Свечников отметился ассистом

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«Каролина Харрикейнз» в овертайме потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:4.

В составе хозяев отличились Райан Эллис, Филип Форсберг, Микаэль Гранлунд, Райан Джохансен и Мэтт Дюшейн. «Харрикейнз» ответили шайбами Себастьяна Ахо, Джордана Стаала, Винсента Трочека и Бретта Песке.

Российский форвард гостей Андрей Свечников отметился одной результативной передачей.

Таким образом, «Предаторз» сократили отставание в серии (1:2). Следующий матч между командами состоится 23 мая в Нэшвилле.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на гол Александра Овечкина.

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