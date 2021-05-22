Кучеров сравнялся с Могильным по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на седьмое место по количеству голов в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайба Кучерова в четвёртом матче серии первого раунда с «Флорида Пантерз» стала для него 39-й за карьеру в матчах плей-офф. Таким образом, он повторил показатель Александра Могильного.

Лидером по числу голов в плей-офф является Александр Овечкин, забросивший 71 шайбу. За ним следуют Евгений Малкин (63), Сергей Фёдоров (52), Алексей Ковалёв (45), Вячеслав Козлов и Павел Дацюк (по 42).

Кучеров также вышел на единоличное шестое место среди россиян по очкам в матчах плей-офф, набрав 4 (1+3) в игре с «Флоридой». Таким образом, он опередил по данному показателю Алексея Ковалёва, у которого 100 (45+55) очков.

Рекордсменом является Фёдоров — 176 (52+124). На втором месте — Малкин со 171 (63+108) очком. Овечкин — третий — 135 (71+64), Сергей Зубов — четвёртый — 117 (24+93). Пятое место со 113 (42+71) очками занимает Дацюк.

Ранее сообщалось, что шайба и три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.