Капризов — о дебютном сезоне в НХЛ: не было ничего сверхсложного

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от дебютного сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Очень жаль, что мы вылетели так рано — в первом же раунде, но в целом я очень взволнован, что вернусь домой и увижу семью. Это был странный сезон с коронавирусом — всё, что происходило, но в целом я просто очень рад, что вернусь домой, к своим друзьям и семье. В течение всего сезона не было ничего сверхсложного. Особенно на льду — всё шло хорошо. Очевидно, есть вещи, над которыми мне нужно работать и которые нужно исправлять», — приводит слова Капризова пресс-служба «Миннесоты».

Он отметил, что труднее было адаптироваться к жизни вне льда.

«На льду всё само собой получалось. Хорошие товарищи по команде, хорошие разговоры. Я люблю находиться как в раздевалке, так и на льду», — добавил россиянин.

В нынешнем, дебютном для Капризова сезоне НХЛ 24-летний форвард сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко. На его счету также три (1 + 2) очка в семи играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что Капризов вошёл в тройку номинантов на «Колдер Трофи».