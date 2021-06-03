Капризов вошёл в тройку номинантов на «Колдер Трофи»

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в шорт-лист претендентов на награду лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, помимо Капризова, на награду претендуют нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон и голкипер «Каролина Харрикейнз» Алекс Неделькович.

В нынешнем, дебютном для Капризова сезоне НХЛ 24-летний форвард сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко. На его счету также 3 (1 + 2) очка в семи играх плей-офф.

Прежде «Колдер Трофи» завоёвывали шесть россиян — Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).

Ранее Капризов выразил уверенность, что заключит новый контракт с «Миннесотой».