Капризов вошёл в тройку номинантов на «Колдер Трофи»

Короткая ссылка
Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в шорт-лист претендентов на награду лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи».
Капризов вошёл в тройку номинантов на «Колдер Трофи»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НХЛ, помимо Капризова, на награду претендуют нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон и голкипер «Каролина Харрикейнз» Алекс Неделькович. 

В нынешнем, дебютном для Капризова сезоне НХЛ 24-летний форвард сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко. На его счету также 3 (1 + 2) очка в семи играх плей-офф.

Прежде «Колдер Трофи» завоёвывали шесть россиян — Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).

Ранее Капризов выразил уверенность, что заключит новый контракт с «Миннесотой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить