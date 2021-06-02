Капризов уверен, что заключит новый контракт с «Миннесотой»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался по поводу переговоров о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Новый контракт? Не хочу предсказывать будущее. Летом у меня будет время спокойно сесть и всё обдумать. И я уверен, что мы придём к соглашению», — приводит слова Капризова сайт «Миннесоты».

В нынешнем сезоне Капризов набрал 51 очко (27 голов + 24 ассиста) в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин провёл семь игр, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» предложила Капризову контракт на восемь лет.