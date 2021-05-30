СМИ: «Миннесота» предложила Капризову контракт на восемь лет

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» предложил новый контракт российскому нападающему Кириллу Капризову.

Как сообщает The Athletic, в клубе уже предложили россиянину, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона, новое соглашение сроком на восемь лет с зарплатой свыше $8 млн.

В нынешнем, дебютном для 24-летнего форварда сезоне НХЛ, он сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата набрал 51 (27+24) очка. На его счету также 3 (1+2) очка в семи играх плей-офф.

Ранее агент Подколзина сообщил о переходе игрока в клуб НХЛ «Ванкувер».