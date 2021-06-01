Стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли

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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала расклад полуфинальных матчей Кубка Стэнли.
Стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, в первой паре полуфинала встретятся победители серий «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс». Во второй паре — победители серий «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, что «Лайтнинг» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Торонто» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

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