Подарок ко дню рождения: как Кучеров и Василевский вывели «Тампу» вперёд в полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Тампа» на выезде обыграла «Айлендерс» в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли и повела в серии. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в день встречи отметивший своё 28-летие, отдал голевую передачу. В общей сложности он набрал 23 очка в текущем плей-офф НХЛ и укрепил свои позиции в гонке бомбардиров. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 27 сейвов и установил рекорд среди российских вратарей по количеству побед в Кубке Стэнли.

Российские игроки действующего чемпиона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский продолжают вносить существенный вклад в продвижение своей команды к защите титула. Подопечные Джона Купера вышли вперёд в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс», одержав в третьем матче выездную победу со счётом 2:1.

После уверенно пройденной в четвертьфинале «Каролины» (4—1) «Тампа» начала новую серию с поражения. В первой встрече Кучеров отметился результативной передачей, но команда не смогла вскрыть защиту соперника, а Купер сетовал на большое количество индивидуальных ошибок. Кроме того, на последнем рубеже «Айлендерс» был надёжен Семён Варламов, сделавший 30 сейвов. Как итог — 2:1 в пользу ньюйоркцев.

Однако уже в следующей встрече «Тампа» воспряла. В первом периоде соперники обменялись голами, а затем «молнии» забросили три безответные шайбы. Лишь в конце третьей двадцатиминутки соперник сумел сократить отставание, но этого не хватило для того, чтобы переломить ситуацию (4:2).

В той встрече Кучеров обошёлся без заброшенных шайб, но записал на свой счёт три ассиста. К тому моменту за 13 матчей плей-офф он набрал 22 (5+17) очка, тем самым установив новый рекорд результативности «Лайтнинг» в истории Кубка Стэнли. Но на этом россиянин не намерен останавливаться.

«Тампа» вышла на третью встречу, выпавшую на день рождения Кучерова, с явным настроем порадовать себя, болельщиков и одного из своих лидеров победой. И приступила к реализации плана уже в середине первого периода, когда Янни Гурд открыл счёт после ошибки защитников «Айлендерс», оставивших его без присмотра.

Однако хозяева не собирались сдаваться без боя и на 38-й минуте встречи сравняли счёт усилиями Кэла Клаттербака. Справедливости ради стоит отметить, что организовать первое взятие ворот Василевского помог партнёр по команде Эрик Чернак, во время очередной атаки упустивший шайбу в попытке помочь своему голкиперу.

И вновь на помощь «Тампе» пришли её главные звёзды. Спустя две минуты Кучеров начал атаку, отдал пас на Виктора Хермана, а тот переправил шайбу Брэйдену Пойнту, который забил в падении после толчка Кейси Сизикаса. Канадец отличился в шести последних матчах.

«То, что Брэйден забивает уже шестой матч подряд, конечно, впечатляет. Но и всё звено — Пойнтер, Палат, Куч — играет блестяще и ведёт команду за собой. У них потрясающая «химия», и они настоящие лидеры», — приводит слова Гурда официальный сайт НХЛ.

Как оказалось позднее, этот гол стал победным для «молний». В третьем периоде хоккеисты Купера старались не рисковать и аккуратно удерживали минимальное преимущество, а все попытки ньюйоркцев отыграться упирались в мастерство Василевского.

В общей сложности российский вратарь отразил 27 из 28 бросков, а с учётом ошибки защитника он не заслужил критики и за пропущенный гол. Именно поэтому Василевский был признан первой звездой дня. Второе место досталось Пойнту, третье — Клаттербаку.

Благодаря успеху в отчётном матче Василевский установил важное личное достижение. В общей сложности на его счету 43 победы в Кубке Стэнли, что является лучшим показателем среди российских вратарей.

Во многом благодаря своему голкиперу команда из Флориды считается одной из самых успешных с точки зрения выездных встреч. В последних четырёх гостевых матчах россиянин пропускает не больше одной шайбы.

Интересно, что накануне Василевский, подвергавшийся критике в начале плей-офф, был признан лучшим вратарём НХЛ в сезоне-2020/21 по версии хоккеистов. За него проголосовали 54,12% игроков. Значительно меньше голосов досталось голкиперу «Вегас Голден Найтс» Марку-Андре Флёри (8,88%). Тройку замкнул страж ворот «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс (8,25%).

Что касается Кучерова, то он с 23 очками продолжает уверенно лидировать в гонке бомбардиров, на восемь очков опережая форварда завершившего выступление в этом сезоне «Колорадо Эвеланш» Нэйтана Маккиннона. Его ближайшим преследователем из числа хоккеистов, продолжающих борьбу за чемпионство, является Пойнт (15 очков). В последних шести матчах российский нападающий набрал хотя бы одно очко за результативные действия, а за весь нынешний плей-офф лишь в двух встречах обошёлся без ассистов или голов.

Теперь на его счету 118 (41+77) очков в плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю нападающий вышел на четвёртое место среди россиян, опередив двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Зубова. Чтобы войти в тройку и повторить результат Александра Овечкина, ему необходимо набрать ещё 17 очков.

Купер остался доволен своими подопечными, которые сумели справиться с острыми моментами, возникавшими на протяжении всего матча.

«Я всегда говорю: лучшие игроки должны быть лучшими игроками. Это простой, но важный рецепт успеха. Ребята две минуты бессменно играли в большинстве и, понятное дело, устали. Но они ни на секунду не теряли фокус, не забывали, зачем вышли на лёд. Это воля. И то, как мы отыграли концовку, когда «Айлендерс» серьёзно прибавили, — тоже воля. Да, мы могли бы воспользоваться свободными зонами, которые возникали в результате их стремления отыграться, и у нас это не получилось. Зато в обороне ребята действовали блестяще», — резюмировал специалист.