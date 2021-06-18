Василевский стал рекордсменом по победам российских вратарей в Кубке Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче 1/2 финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт, в составе «Нью-Йорка» — Кэл Клаттербак.

Таким образом, «Тампа» вышла вперёд в серии — 2:1.

Отметим, что для российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского эта победа стала 43-й за карьеру в Кубке Стэнли. Это является рекордом среди россиян.

Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.