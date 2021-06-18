Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Айлендерс» и выйти вперёд в серии плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче 1/2 финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Айлендерс» и выйти вперёд в серии плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Andy Marlin-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт. В составе «Нью-Йорка» — Кэл Клаттербак.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Василевский совершил 27 сейвов.

Таким образом, «Тампа» вышла вперёд в серии — 2:1.

Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.

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