Кучеров вышел на четвёртое место по результативности среди россиян в Кубке Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче 1/2 финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт. В составе «Нью-Йорка» — Кэл Клаттербак.

Таким образом, «Тампа» вышла вперёд в серии — 2:1.

Отметим, что российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей, набрал 118 очков за карьеру в Кубке Стэнли и вышел на четвёртое место по результативности среди россиян. Впереди Кучерова идут нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (135 очков), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (174 очка) и нападающий Сергей Фёдоров (176 очков).

Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.