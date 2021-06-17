Хоккеисты признали Василевского лучшим вратарём сезона в НХЛ

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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан лучшим вратарём сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии хоккеистов.
Хоккеисты признали Василевского лучшим вратарём сезона в НХЛ
  • Reuters

За российского вратаря отдали свои голоса 54,12% опрошенных. На втором месте оказался голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (8,88%), на третьем — страж ворот «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс (8,25%). Всего в голосовании приняли участие 490 хоккеистов лиги.

В прошлом регулярном чемпионате российский вратарь провёл 42 матча, в которых одержал 31 победу и отразил 92,5% бросков. 

Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Айлендерс», Василевский — второй.

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