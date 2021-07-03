Кучеров вышел на шестое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на шестое место по очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди действующих игроков лиги.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» Кучеров забросил шайбу и сделал один ассист. Он набрал уже 32 очка в текущем плей-офф.

Таким образом, всего на его счету 127 очков в 111 матчах плей-офф. По этому показателю он повторил результат Патрика Марло из «Сан-Хосе Шаркс».

Лидером же является Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», у которого 191 очко в 174 матчах.

Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Павла Буре и вышел на четвёртое место в НХЛ по очкам в одном плей-офф среди россиян.