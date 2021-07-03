Кучеров вышел на шестое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на шестое место по очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди действующих игроков лиги.
Кучеров вышел на шестое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков
  • Reuters

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» Кучеров забросил шайбу и сделал один ассист. Он набрал уже 32 очка в текущем плей-офф.

Таким образом, всего на его счету 127 очков в 111 матчах плей-офф. По этому показателю он повторил результат Патрика Марло из «Сан-Хосе Шаркс».

Лидером же является Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», у которого 191 очко в 174 матчах.

Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Павла Буре и вышел на четвёртое место в НХЛ по очкам в одном плей-офф среди россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить