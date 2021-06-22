Очередной ассистентский хет-трик и 27 очков в плей-офф: как Кучеров идёт к званию лучшего бомбардира Кубка Стэнли — 2021

«Тампа» на своём льду разгромила «Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отдал три результативные передачи и продолжил лидировать в списке бомбардиров плей-офф. В последних восьми встречах он отметился хотя бы одним ассистом, повторив достижение Евгения Малкина 2013 года.

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли. Одним из главных героев встречи стал российский нападающий команды из Флориды Никита Кучеров, уверенно идущий на пути к титулу лучшего бомбардира плей-офф.

После двух выездных встреч хоккеисты «Тампы» вернулись на «Амали-Арену» и, подгоняемые домашними трибунами, ринулись в бой, чтобы поквитаться за поражение в предыдущем матче и добыть важнейшее очко в серии. До этой встречи «Айлендерс» оказывали серьёзное сопротивление, не давая расслабиться действующему обладателю Кубка Стэнли, однако на этот раз они выглядели бледной тенью самих себя.

Счёт в матче был открыт уже на 45-й секунде усилиями капитана хозяев Стивена Стэмкоса, завершившего быструю атаку своей команды. Гол приободрил подопечных Джона Купера, и они взяли контроль над игрой в свои руки, в то время как у ньюйоркцев ничего не получалось. После ещё двух пропущенных шайб было принято решение поменять российского вратаря Семёна Варламова на соотечественника Илью Сорокина, однако и это не спасло ситуацию. Впоследствии главный тренер гостей Барри Тротц сетовал на то, что его команда уже в первой 20-минутке «вырыла сама себе могилу».

Доминирование «Тампы» продолжилось и во втором периоде, а её хоккеисты даже не думали останавливаться, в то время как игроки «Айлендерс» начали компенсировать свои ошибки на льду грубостью, что привело к удалениям. Хозяева вновь забросили три безответные шайбы, и в двух случаях атаку начинал Кучеров.

Сначала он отдал пас с правого фланга в центр на Виктора Хедмана, а тот переправил шайбу на Стэмкоса, оформившего дубль. Затем после вбрасывания россиянин оказался в одиночестве у центральной линии, переправил снаряд на Давида Савара, а тот — на Ондржея Палата.

Окончательно решив вопрос относительно победителя матча, подопечные Купера могли спокойно уйти в оборону в третьем периоде, однако без заброшенной шайбы не мог остаться главный преследователь Кучерова в гонке бомбардиров Брэйден Пойнт, отмечающийся уже в восьми матчах подряд. Канадец получил пас в касание от россиянина и нанёс хлёсткий удар по воротам Сорокина. На 53-й минуте матча Люк Шенн стал автором победного гола.

Теперь в активе Кучерова 27 очков в плей-офф, что на девять больше, чем у Пойнта. А три результативные передачи в этом матче помогли ему добиться сразу нескольких достижений.

В последних восьми матчах плей-офф российский форвард отметился хотя бы одним ассистом, тем самым повторив результат соотечественника Евгения Малкина восьмилетней давности. За последние 20 лет более длительные серии в Кубке Стэнли были на счету всего трёх хоккеистов — Микко Рантанена, Натана Маккиннона и Йохана Франзена (по девять матчей).

После первого результативного действия в матче Кучеров достиг рубежа в 20 голевых передач в плей-офф, на что ему потребовалось 16 матчей — столько же, сколько и Марку Рекки 30 лет назад. Всего на одну встречу меньше в 1994 году затратил Даг Гилмор.

После встречи Пойнт тепло отозвался о коллеге, напомнив, что из-за травмы тот пропустил весь регулярный чемпионат, присоединившись к партнёрам лишь в первом раунде плей-офф.

«Это невероятно, на что Кучеров способен, когда не играл целый сезон. Его IQ поражает воображение, такое ощущение, что он может доставить шайбу в любую точку площадки с закрытыми глазами. Но он не только чертовски талантлив, но и огромный трудяга. Во время реабилитации он пахал, как проклятый, что лишний раз говорит о его характере и любви к хоккею», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.

Нынешняя победа не могла быть возможна без вратаря хозяев Андрея Василевского. Разумеется, ему пришлось работать меньше коллег по амплуа из Нью-Йорка (гости нанесли лишь 21 бросок по его воротам против 42 у «Тампы»), однако россиянин проявлял своё мастерство в каждом эпизоде, вселяя уверенность в партнёров. Однажды он даже отразил ногой дальний бросок соперника, находясь в противоположном углу.

Василевский был признан третьей звездой матча и улучшил свой показатель по количеству шатаутов. В нынешнем плей-офф он отыграл на ноль три матча, а всего в его карьере их стало четыре. Рекорд «молний» — пять «сухарей» в Кубке Стэнли — принадлежит Бену Бишопу и Николаю Хабибулину. Причём второму удалось оформить четыре шатаута за один розыгрыш, что также является лучшим результатом команды.

Стэмкос отметил вклад Василевского в результат.

«Нам удался ответ на поражение в четвёртом матче, и всё началось с нашего вратаря. Васи обладает потрясающей способностью проявлять свои лучшие качества после неудач. В основном он играет отлично, но все поражения он принимает на личный счет. Сегодня он был невероятен. Он сделал несколько важных сэйвов, ввёл нас в игру, после чего мы почувствовали уверенность и стали забивать, — сказал капитан «Тампы».

Стоит отметить и ещё одно общекомандное достижение «Лайтнинг». Она вошла в список клубов, забрасывавших восемь или более безответных шайб в матче плей-офф. Ранее это удавалось «Монреалю», «Детройту», «Питтсбургу», «Баффало», «Канадиенс» и «Бостону».

Что касается полуфинальной серии, счёт в ней стал 3:2 в пользу подопечных Джона Купера. Для выхода в финал им необходимо одержать ещё одну победу.