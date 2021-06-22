Три передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев льда.

В составе «Тампы» по две шайбы забросили Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн, ещё по одному голу на счету Янни Гурда, Ондржея Палата, Брейдена Пойнта и Люка Шена. Никита Кучеров записал в свой актив три результативные передачи, Михаил Сергачёв очков не набрал, а Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам.

В составе «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 26 бросков, а Семён Варламов — 13 из 16 ударов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Тампы». Шестая игра состоится в Нью-Йорке 24 июня.

Ранее сообщалось, что «Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ.

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