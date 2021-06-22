Три передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
- © Reuters
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев льда.
В составе «Тампы» по две шайбы забросили Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн, ещё по одному голу на счету Янни Гурда, Ондржея Палата, Брейдена Пойнта и Люка Шена. Никита Кучеров записал в свой актив три результативные передачи, Михаил Сергачёв очков не набрал, а Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам.
В составе «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 26 бросков, а Семён Варламов — 13 из 16 ударов.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Тампы». Шестая игра состоится в Нью-Йорке 24 июня.
Ранее сообщалось, что «Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ.