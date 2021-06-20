Варламов стал четвёртым российским вратарём с 30 победами в Кубке Стэнли

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии.
Варламов стал четвёртым российским вратарём с 30 победами в Кубке Стэнли
  • Reuters
  • © Andy Marlin-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. В составе «Тампа-Бэй» — Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 28 сейвов.

Отметим, что для российского вратаря победа над «Тампой» cтала 30-й в 57 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ.

Таким образом, Варламов стал четвёртым российским вратарём, одержавшим 30 побед в Кубке Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Айлендерс» и вышла вперёд в серии плей-офф НХЛ.

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