Варламов стал четвёртым российским вратарём с 30 победами в Кубке Стэнли
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Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. В составе «Тампа-Бэй» — Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон.
Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 28 сейвов.
Отметим, что для российского вратаря победа над «Тампой» cтала 30-й в 57 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ.
Таким образом, Варламов стал четвёртым российским вратарём, одержавшим 30 побед в Кубке Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Айлендерс» и вышла вперёд в серии плей-офф НХЛ.